В Барнауле перекроют две улицы в день открытия Шукшинского фестиваля

В день открытия фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» в Барнауле перекроют две улицы. Как сообщает пресс-центр мэрии, несмотря на ограничения, на движение общественного транспорта это не повлияет.

Так, 19 июля с 11:00 до 15:00 для автомобилей закроют улицу Юрина, на участке от Попова до Кавалерийской, а также улицу Шукшина — на участке от Георгия Исакова до Юрина.

Напомним, что фестиваль в честь Василия Шукшина пройдет с 19 по 23 июля не только на родине писателя в Сростках, но и в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Ребрихе, Калманке и других населенных пунктах.