В Барнауле прошёл концерт ASTI

В Барнауле состоялся концерт ASTI. 9 октября певица показала свою программу в «Титов-Арене».

ANNA ASTI — первая русскоязычная исполнительница, попавшая в топ-50 мирового чарта артистов Apple Music (пик: 39 место). Помимо этого, Анна — первая среди исполнительниц, чей альбом попал в топ-100 чартов Apple Music таких стран, как Германия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Мальта и Нидерланды.