В Барнауле решили не отключать горячую воду у жителей Ленинского района

Ограничить подачу ресурса планировали с 15 по 16 августа

15 августа 2022, 10:29, Никита Черников

В Ленинском районе Барнаула отменили отключение горячей воды с 15 по 16 августа, сообщили в СГК.

Напомним, сегодня энергетики должны были приступить к ремонту теплосети у дома № 189 по улице Георгия Исакова. Отмечалось, что под ограничение попадут 13 жилых домов, детсад и школа.

Что в итоге стало причиной отмены работ, в компании не уточнили. О сроках их начала пообещали сообщить позднее.

Когда в 2022 году в Барнауле отключат горячую воду из-за опрессовки? График испытаний

Когда в 2022 году в Барнауле отключат горячую воду из-за опрессовки? График испытаний

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