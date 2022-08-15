В Барнауле решили не отключать горячую воду у жителей Ленинского района

В Ленинском районе Барнаула отменили отключение горячей воды с 15 по 16 августа, сообщили в СГК.

Напомним, сегодня энергетики должны были приступить к ремонту теплосети у дома № 189 по улице Георгия Исакова. Отмечалось, что под ограничение попадут 13 жилых домов, детсад и школа.

Что в итоге стало причиной отмены работ, в компании не уточнили. О сроках их начала пообещали сообщить позднее.