В Барнаулькой поликлинике упростили запись больных с подозрением на онкологическое заболевание

Нововведения действуют в поликлинике № 14 в Барнауле. Как сообщает пресс-центр мэрии, с целью упрощения записи к врачам пациентов с подозрением на онкологию внедрили электронный журнал, который связал в одну цепочку онколога, терапевтов и гинекологов.

Теперь при выявлении у человека каких либо патологий его сразу направляют к профильному специалисту, а врачи перечисленных профессий каждый день изучают электронный журнал смотрового кабинета.

«Так мы пытаемся максимально быстро оказать помощь людям, у которых обнаружены новообразования, исключить для них проблему с самостоятельной записью к специалистам», — поясняет главный врач городской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов.