В Барнауле устранили аварию на Петра Сухова, из-за которой дома остались без горячей воды и отопления

Сейчас сеть поставлена на циркуляцию — тепло и горячая вода вскоре должны вернуться в дома

19 января 2023, 23:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Рабочие устранили аварию на водопроводе на улице Петра Сухова в Барнауле. Как сообщает пресс-центр мэрии, сейчас сеть поставлена на циркуляцию – тепло и горячая вода вскоре должны вернуться в дома.

Напомним, что на участке рабочие заменяли шесть метров трубопровода диаметром 300 мм. Также работы проводятся на Антона Петрова – там замена потребовалась для девяти метров трубопровода диаметром 200 мм. Без горячей воды и отопления из-за дефектов теплосетей в общей сложности остались 16 многоквартирных домов и два детсада.