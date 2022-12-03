В Барнауле в День Неизвестного Солдата возложили цветы к Мемориалу Славы

Фото: barnaul.org

В День Неизвестного Солдата в Барнауле почтили память погибших российских и советских воинов, чьи имена остались неизвестными, сообщили в мэрии.

В церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы участвовали студенты, представители комитета по делам молодёжи горадминистрации, регионального Молодёжного парламента и «Волонтёры Победы».

Для справки: День Неизвестного Солдата отмечают в России каждое 3 декабря с 2014 года. Именно в этот день в 1966 году в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах Неизвестного солдата перенесли из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронили в Александровском саду у стен московского Кремля.