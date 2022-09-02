Дополнительный транспорт развезёт барнаульцев по домам после салюта в День города

Дополнительный общественный транспорт будет работать в Барнауле в День города. Как сообщает пресс-центр мэрии, 3 сентября после окончания салюта горожан будут развозить по домам сразу с трёх остановок — «Технический университет», «Площадь Советов» и «Аграрный университет».

С остановки «Аграрный университет» перевозка будет осуществляться трамваем № 7 . Время отправления: 22:30 и 22:39. Трамвай будет следовать по маршруту: проспект Красноармейский — Анатолия — Челюскинцев — Антона Петрова — конечная станция «Докучаево» — Попова — Антона Петрова — Телефонная — Советской Армии — далее на заход в депо.

С «Площади Советов» до посёлка Южного можно будет уехать на автобусе № 55 .

Также для удобства горожан на остановке «Технический университет» посадку будут осуществлять маршруты № 17, 33р, 47, 57. Автобусы будут следовать по проспекту Ленина до площади Октября, далее по своим маршрутам.

Отмечается, что проходящие по проспекту Ленина маршруты (№ 6, 20, 24, 27, 35, 41, 53, 144) будут следовать без изменений схем движения.

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Напомним, что в День города, 3 сентября, движение также закроют на трёх участках улиц:

с 08:00 до 23:00 будет перекрыта улица Мерзликина — от пр. Социалистического до пер. Геблера;

с 10:00 до 22:30 закроют проезд к площадям около Дворца культуры «Южный» (ул. Чайковского, 21) и перед зданием на ул. Германа Титова, 9 (от ул. 5-й Западной до ул. 80-й Гвардейской Дивизии).

с 13:00 до 23:00 машины не смогут проехать по улице Георгия Исакова (от чётной стороны ул. Островского до нечётной стороны ул. Островского).