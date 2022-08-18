В барнаульском зоопарке показали, как макака с одуванчиком нянчит малыша к верху ногами

В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» рассказали про пополнение в семье макак.

«Нам три недельки. Конец июля принёс пополнение в семью наших яванских макак Кирюши и Масечки! Первое время мамочка с малышкой жили отдельно, но сейчас вся семья в сборе! Старшая сестренка укутала своим вниманием и нежностью мамочку с сестренкой! Так трогательно за ними наблюдать», — говорится в сообщении.

Посетителей попросили не шуметь возле вольера с макаками и не стучать по стёклам.

Макака с малышом / Фото: vk.com/zoo_22