В барнаульском зоопарке показали, как макака с одуванчиком нянчит малыша к верху ногами
Новорожденной обезьянке три недели, посетителей попросили не стучать по стёклам вольера
18 августа 2022, 16:51
В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» рассказали про пополнение в семье макак.
«Нам три недельки. Конец июля принёс пополнение в семью наших яванских макак Кирюши и Масечки! Первое время мамочка с малышкой жили отдельно, но сейчас вся семья в сборе! Старшая сестренка укутала своим вниманием и нежностью мамочку с сестренкой! Так трогательно за ними наблюдать», — говорится в сообщении.
Посетителей попросили не шуметь возле вольера с макаками и не стучать по стёклам.
Макака с малышом / Фото: vk.com/zoo_22
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