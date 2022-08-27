В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился в Минтруд РФ с предложением сделать 1 сентября выходным днём. Как сообщает РИА Новости, он отметил, что для многих жителей страны День знаний становится «настоящей эстафетой».

Зачастую родители готовят ребёнка к школе, а после бегут на работу. По возвращению домой им приходится тратить последние силы на празднование первого учебного дня. По мнению Хамзаева, для укрепления семьи и традиционных ценностей власти должны обратить внимание на важные даты в графике граждан.

«Со стороны государства мы должны акцентировать внимание, чтобы такого рода желание родителей поощрялось, а где-то выходной день был стимулом и мотивацией родителя уделить внимание своему ребёнку, и не только первокласснику.

Напомним, что подобная идея уже не первый раз обсуждалась на федеральном уровне. Кроме того, в некоторых регионах 1 сентября уже почти что является выходным днём — например в Новгородской области, где работодателям рекомендовали отпускать сотрудников, у которых есть дети младшего школьного возраста.