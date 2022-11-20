В Госдуме предложили за деньги выпускать россиян за границу

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин предложил брать с россиян деньги за выезд за границу. Его слова передает агентство «Москва».

Смолкин считает, что нужно стимулировать людей на отдых на территории своей страны. Он добавил, что те, кто может позволить себе путевку за рубеж, не почувствуют курортного сбора.

«Почему в Турции путевки были подешевле, чем в России? Максимально снижено налогообложение», — сказал депутат.

Напомним, что курортный сбор в России ввели 30 июля 2017 года.