В Казахстане отказались проводить парад ко Дню Победы

Казахстан не планирует проводить военный парад ко Дню Победы в этом году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.

В ведомстве при этом не пояснили, с чем связано такое решение.

Тем не менее в стране проведут около 50 других военно-патриотических мероприятий во всех регионах республики, отметили в министерстве.

Напомним, власти Казахстана уже отменяли военный парад ко Дню Победы в 2020-2021 году из-за коронавируса.

Ранее стало известно, как в Барнауле пройдёт празднование 77-й годовщины Дня Победы.