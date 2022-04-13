В Казахстане отказались проводить парад ко Дню Победы
В Минобороны не уточнили, с чем связано такое решение, но отметили, что в стране проведут другие военно-патриотические мероприятия
13 апреля 2022, 20:44, Никита Черников
Казахстан не планирует проводить военный парад ко Дню Победы в этом году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.
В ведомстве при этом не пояснили, с чем связано такое решение.
Тем не менее в стране проведут около 50 других военно-патриотических мероприятий во всех регионах республики, отметили в министерстве.
Напомним, власти Казахстана уже отменяли военный парад ко Дню Победы в 2020-2021 году из-за коронавируса.
Ранее стало известно, как в Барнауле пройдёт празднование 77-й годовщины Дня Победы.
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