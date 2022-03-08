В колониях Алтайского края разрешат длительные свидания
С 26 января длительные свидания были запрещены, для того чтобы предотвратить распространение коронавируса
8 марта 2022, 12:19, Илья Звягинцев
Проведение длительных и краткосрочных свиданий в алтайских колониях возобновляют с 9 марта. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН.
Меры предосторожности, связанные с распространением коронавируса, продолжат действовать. Для посещения исправительного учреждения потребуется предоставить ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов, а также справку об отсутствии инфекционных заболеваний.
Для посетителей обязательны масочный режим и требование к соблюдению социальной дистанции.
Люди с признаками респираторных заболеваний допускаться к посещению колонии не будут.
Комментарии
Новости партнеров