В колониях Алтайского края разрешат длительные свидания

Проведение длительных и краткосрочных свиданий в алтайских колониях возобновляют с 9 марта. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН.

Меры предосторожности, связанные с распространением коронавируса, продолжат действовать. Для посещения исправительного учреждения потребуется предоставить ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов, а также справку об отсутствии инфекционных заболеваний.

Для посетителей обязательны масочный режим и требование к соблюдению социальной дистанции.

Люди с признаками респираторных заболеваний допускаться к посещению колонии не будут.