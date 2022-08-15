В Москве за 3 миллиона продают часы IKEA с подарком в виде путешествия на Алтай

15 августа в 20:00 мск шведский концерн IKEA анонсировал закрытие распродажи, связанной с уходом сети из России. Тем временем по всей стране на Avito уже во всю перепродают икеевские товары с огромными наценками. Так, в Москве появился лот, где в качестве бонуса предлагается месяц проживания на Алтае.

Автор объявления выставил часы KLOCKIS, оценив их в 3 млн рублей. На сайте компании такая вещь стоит в 7,5 тыс. раз дешевле — 399 рублей. В часах есть таймер, термометр и будильник, работает от двух пальчиковых батареек, которые в набор не входят, их надо покупать отдельно.

Хозяин этих часов ничего не говорит о батарейках, зато предлагает шикарный бонус:

«В подарок месяц проживания в живописном месте Горного Алтая со всеми условиями и 100 кг алтайского мумия», — авторские орфография и пунктуация сохранены.

Тем временем на самом Алтае за 10 млн рублей продают акулу из IKEA.