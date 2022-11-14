В Новоалтайске мужчина выяснил, где сосед хранит ключи, обокрал его и все пропил

В Новоалтайске сотрудники полиции раскрыли кражу из дома. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Мужчина 1962 года рождения обратился к правоохранителям и заявил о том, что его дом обокрали.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили 30-летнего местного жителя, который проживает по соседству с потерпевшим. Подозреваемый в содеянном признался и пояснил, что знал, где сосед хранит ключи от входной двери в дом», — сказано в сообщении.

Когда сосед ушёл, мужчина открыл дом, вынес из него различные вещи, а после вернул ключ на место.

Украденное он сдал в ломбард, а вырученные деньги пропил.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело.