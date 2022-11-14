В Новоалтайске мужчина выяснил, где сосед хранит ключи, обокрал его и все пропил
Когда полицейские установили личность преступника, он не стал отпираться и во всём сознался
В Новоалтайске сотрудники полиции раскрыли кражу из дома. Об этом рассказали в региональном главке МВД.
Мужчина 1962 года рождения обратился к правоохранителям и заявил о том, что его дом обокрали.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили 30-летнего местного жителя, который проживает по соседству с потерпевшим. Подозреваемый в содеянном признался и пояснил, что знал, где сосед хранит ключи от входной двери в дом», — сказано в сообщении.
Когда сосед ушёл, мужчина открыл дом, вынес из него различные вещи, а после вернул ключ на место.
Украденное он сдал в ломбард, а вырученные деньги пропил.
В отношении горожанина возбудили уголовное дело.