В полиции рассказали, зачем девушка в чёрном «остановила» движение на одной из улиц Барнаула

Жительница города принимала участие в следственном эксперименте

24 августа 2022, 23:11

Девушка в чёрной одежде, которая стояла на пешеходном переходе на Павловском тракте в Барнауле, оказалась там не просто так. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, она принимала участие в следственном эксперименте.

Сотрудники городской Госавтоинспекции помогали следователям в расследовании ДПС. Другой участник происходящего для паблика «Инцидент Барнаул» рассказал, что суть исследования заключалась в выяснении расстояния, с которого можно рассмотреть человека ночью в чёрной одежде.

«Меня с женой попросили поучаствовать в следственном эксперименте, суть заключалась в том, чтобы понять, с какого расстояния видно человека ночью из машины. Там просто человека сбили несколько дней назад», — рассказал он.

Напомним, что минувшей ночью барнаульцы заметили девушку, которая стояла на пешеходном переходе на Павловском тракте. Она временно остановила движение по дороге, очевидцы сочли её поведение чересчур провокационным.

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