В России может появиться ЧВК при православной церкви

В России может появиться первая православная частная военная компания (ЧВК), сообщает «Блокнот».

ЧВК «Андреевский крест», которая организована по благословению настоятеля храма Алексия Ганьжина, создают с 2017 года. Её основателями выступили представители общины Морского Кронштадтского Никольского Собора.

По словам координационного директора ЧВК «Андреевский крест» Владимира Хильченко, основной задачей компании видят подготовку добровольцев для спецоперации на Украине. Также в планах создать собственные батальоны.

Представитель организации рассказал, что учебный центр при ЧВК может обучать от 70 до 100 человек. Записаться на подготовку может «любой желающий с улицы, который собирается на СВО». Обучение будет идти «на частные пожертвования и на личные деньги участников», добавил он.

Ранее сообщалось, что первые группы алтайских новобранцев в рамках осеннего призыва отправились в воинские подразделения.