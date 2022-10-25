В России предложили ремонтировать самолеты неоригинальными запчастями

Минтранс в условиях санкций предложил разрешить ремонтировать самолёты неоригинальными запчастями. Соответствующий документ размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке сказано, что компании, которые занимаются содержанием самолётов, испытывают трудности с поставками оригинальных запчастей из-за санкций. В то же время создание своего производства запчастей займёт длительное время.

Отмечается, что в некоторых странах производят неоригинальные запчасти, которые одобрены к установке на самолёты.

Также проект Минтранса предусматривает продление сроков действия сертификатов лётной годности на иностранные гражданские самолёты, выданных Росавиацией до 31 декабря 2023 года.