В Рубцовске девочку не берут на занятия в детский центр из-за жалобы её матери на аварийное здание

В Рубцовске ребёнка не берут на занятия в детский центр. Как утверждает мать девочки, программу её дочери отменили после того, как она пожаловалась на состояние здания, в котором находится Центр диагностирования и консультирования ПМПК.

Горожанка рассказала Mash Siberia о том, что её дочь проходила специальную реабилитационную программу. Она считает, что в 2022 году ребёнок должен был продолжить занятия, однако в центре сказали, что это должны будут делать в детском саду.

Женщина предположила, что ребёнка на занятия не берут из-за её жалоб на состояние здания.

В управлении образования журналистам сообщили о том, что деньги на ремонт нового помещения центра в бюджете предусмотрены, однако не рассказали, где именно будет расположено здание.