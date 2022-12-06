Виктор Томенко рассказал, почему власти не могут построить спортбазу для «Юности Алтая»

Краевая детская школа хоккея на траве «Юность Алтая» может получить новую спортивную базу, если собственник земли барнаульского стадиона «Коммунальщик» отдаст за небольшие деньги участок в собственность региона. Об этом заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время большой прямой линии, прошедшей 2 декабря.

В рамках прямой линии главе региона задали вопрос от барнаульских воспитанников краевой детской школы хоккея на траве «Юность Алтая». Она действует с 2010 года и до сих пор не обзавелась собственной спортивной базой в Барнауле — открытым полем для тренировок летом и спортивным залом. «Юность Алтая» вынуждена арендовать землю у «Коммунальщика», которую возглавляет тренер Владимир Кобзев. Именно он является владельцем земли.

«Покрытие на стадионе „Коммунальщик“ непригодно для тренировок. Министерство спорта не может его отремонтировать, так как это частная земля, принадлежащая Кобзеву. Где заниматься детям, которые любят этот вид спорта?» — задали вопрос Виктору Томенко.

Глава региона сообщил, что хорошо погружён в контекст проблемы. Однако найти решение можно несколькими путями. Прежде всего, передать в собственность края стадион «Коммунальщик» или найти для необходимых школе объектов другое место.

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«Выходили на меня и родители ребят, которые в школе занимаются, и руководство команды. Разбирались мы предметно с этим вопросом. Там положение дел простое, если сказать схематично. Сегодня школа — это краевое учреждение, финансируется в полном объёме из бюджета края. Команда „Коммунальщик“ — автономная некоммерческая организация, в основном всё финансирование тоже идёт за счёт средств краевого бюджета. Воспитанники „Юности Алтая“ пользуются открытым полем и спортзалом на условиях аренды, это всё заложено в объёмы финансирования этих организаций — и школы, и команды. Поле находится в частном владении. Если есть понимание у владельца готовности отдать, передать это поле краю — мы будем в состоянии в свой объект вложить краевые деньги. Решение я такое озвучил, что вот такой подход надо исповедовать. Но дать деньги на частный объект не представляется сегодня возможным ни по законодательству, ни по здравому смыслу. Поэтому выход есть. Нам нужно провести переговоры. Возможно, компенсировать собственнику деньги за участок», — отметил Виктор Томенко.

Отметим, в 2009 году Владимир Кобзев передал в собственность края участок рядом со стадионом «Коммунальщик» на улице Малахова, 132. Данную площадку планируется использовать в целях строительства универсального физкультурно-оздоровительного комплекса. Сейчас место для будущего объекта за миллиард заброшено: зимой оно завалено снегом, а летом всё зарастает бурьяном. Именно там в перспективе могут построить новую базу для «Юности Алтая».

Также власти региона решают, где возвести новый стадион для «Коммунальщика». Сейчас на уровне Минспорта РФ обсуждается выделение около 150 миллионов рублей для будущего нового дома для клуба. Будущий спортивный центр для «Коммунальщика» будет состоять из поля размером 30 на 40 метров, нескольких раздевалок, тренажёрного зала и подсобных помещений. Также рядом с игровым полем возведут трибуны для зрителей.