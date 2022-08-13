Вирусолог предупредил об опасности сочетания коронавируса с другими инфекциями

Медики опасаются не самого коронавируса, а его соединения с другими болезнями. Об этом агентству РИА Новости рассказала вирусолог Елена Малинникова.

«Сегодня важно для здравоохранения не то, что растёт заболеваемость коронавирусной инфекцией, а то, что могут быть микст-инфекции — сочетание коронавируса и гриппа, аденовируса и коронавирусной инфекции», — отметила специалист.

По её словам, лучшим способом профилактики является вакцинация. Сам коронавирус сейчас очень быстро мутирует, отметила Малинникова, однако новые виды инфекции не становятся более летальными.