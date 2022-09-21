Власти Барнаула расторгли контракт с перевозчиком, который обслуживал маршрут № 17
Предприятие систематически допускало срывы расписания, а также не предоставляло транспорт для работы на линии
21 сентября 2022, 16:37
Комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула принято решение расторгнуть с перевозчиком контракт на обслуживание автобусного маршрута № 17 в одностороннем порядке. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, причиной стало систематическое нарушение условий муниципального контракта.
Отмечается, что предприятие, обслуживающее маршрут, регулярно допускало срывы расписания, а также не предоставляло транспорт для работы на линии.
Отмечается, что после расторжения муниципального контракта будут проведены конкурсные процедуры, на которых определят нового перевозчика.
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