Власти Барнаула расторгли контракт с перевозчиком, который обслуживал маршрут № 17

Комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула принято решение расторгнуть с перевозчиком контракт на обслуживание автобусного маршрута № 17 в одностороннем порядке. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, причиной стало систематическое нарушение условий муниципального контракта.

Отмечается, что предприятие, обслуживающее маршрут, регулярно допускало срывы расписания, а также не предоставляло транспорт для работы на линии.

Отмечается, что после расторжения муниципального контракта будут проведены конкурсные процедуры, на которых определят нового перевозчика.