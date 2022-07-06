Волонтеры из Казани идут через всю Россию, чтобы собрать деньги для девочки из Алтайского края

Волонтёры из Казани Марат и Рушан идут через всю Россию, чтобы собрать деньги для девочки из Алтайского края. Маленькая Маша страдает от СМА, а её семья ведёт сбор денег на укол «Золгенсмы», который стоит больше 100 млн рублей.

По словам путешественников, с собой у них нет ничего, кроме телефонов, удобной обуви и листовок с просьбой помочь девочке.

Мужчины ночуют в лесу или на вокзалах, а еду им дают прохожие. В день волонтёры проходят примерно по 60 километров, а в Барнаул планируют прийти в августе, сообщают «Вести Алтай».