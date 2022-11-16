Восьмибальные пробки сковали Барнаул вечером 16 ноября

Пробки в 8 баллов образовались в Барнауле вечером 16 ноября. Согласно оценке сервиса «Яндекс.Пробки», свободнее на дорогах станет лишь к 20:00.

Сейчас пробки наблюдаются на проспектах Строителей, Красноармейском, в переулке Ядринцева, на улице Челюскинцев и Молодёжной, а также на Цеховой, Сизова, Профинтерна, Советской и проспекте Калинина.

В отличии от 15 ноября проехать в «спальную» часть города через Кутузова и Ленточный бор будет несколько легче.