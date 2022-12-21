Все едут в «Ленту»: предновогодние девятибалльные пробки сковали Барнаул

Пробки в 9 баллов образовались вечером 21 декабря в Барнауле. Согласно оценке сервиса «Яндекс.Пробки», заторы разъедутся только к 20:00.

Традиционно сложная ситуация сложилась в центре — там пробки наблюдаются на проспектах Ленина, Строителей, переулке Ядринцева, части улицы Молодежной и Челюскинцев. «Стоят» также и на объездной дороге — заторы есть на части шоссе Ленточный бор и на улице Кутузова.\

Сильные пробки также появились в районе гипермаркетов «Лента» на Павловском тракте и на Власихинской — машины едва едут на всех прилежащих к ним улицах. Также сложно с проездом и по части улицы Малахова — от Юрина в сторону Антона Петрова.