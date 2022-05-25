Взорвался баллон с газом: пожар произошел в частном секторе Новоалтайска

Пожар произошёл в микрорайоне Чесноковка в Новоалтайске. Как сообщает «В курсе 22», по словам очевидцев, в бане на территории частного владения взорвался газовый баллон, после чего пламя перебросилось на двухквартирный дом.

Пострадавших в инциденте нет, информация о происшествии уточняется.

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Происшествия Пожар в производственно-складском помещении произошел в Барнауле

Напомним, что 24 мая пожарные ликвидировали возгорание в двухэтажном производственно-складском помещении на улице Силикатной. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.

На месте происшествия работали три звена газодымозащитной службы и три многофункциональных ствола. Люди вышли из здания самостоятельно, причины случившегося выясняются.