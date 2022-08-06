Юрист напомнил россиянам о том, кто может списывать деньги с их карт

Юрист компании Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин напомнил россиянам о том, кто может списывать деньги с их банковских карт. Его слова передаёт агентство «Прайм».

Во-первых, согласно условиям договора, деньги с владельца карты за определённые услуги или в качестве платежа по кредиту может списывать сам банк.

Также на основании судебного решения или исполнительного листа инициировать списание денег может Федеральная служба судебных приставов. Списать приставы могут и исполнительский сбор, если должник не соглашается погасить долг добровольно.

Кроме того, списывать деньги, при наличии налоговой задолженности, может налоговая инспекция.