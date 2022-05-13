Загадочная болезнь уносит жизни скота на севере Казахстана

В северных районах Казахстана распространяется болезнь скота, которая уже начала уносить жизни животных. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

На данный момент заражено около четырёх тысяч коров, а погибло уже 24 животных. Местные ветеринары отмечают, что признаки болезни напоминают стоматит, ящур и инфекционный ринотрахеит, но точную причину гибели животных установить пока не удалось.

Главными симптомами заболевания считают обильное течение слюны и отсутствие аппетита.

Отмечается также, что болезнь поражает как крупный, так и мелкий рогатый скот.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай планируют провести массовую ревакцинацию от чумы из-за вспышек чумы животных.