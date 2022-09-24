Замминистра обороны по материально-техническому обеспечению освободили от занимаемой должности

Генерала армии Дмитрия Булгакова освободили от должности замминистра обороны России. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Булаков занимал должность замминистра обороны по материально-техническому обеспечению и занимался обеспечением тыла.

На этой должности он работал со 2 декабря 2008 года.

Новым заместителем министра назначили генерала-полковника Михаила Мизинцева.