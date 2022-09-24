Замминистра обороны по материально-техническому обеспечению освободили от занимаемой должности
Дмитрий Булгаков был заместителем министра обороны РФ со 2 декабря 2008 года
24 сентября 2022, 16:57, Илья Звягинцев
Генерала армии Дмитрия Булгакова освободили от должности замминистра обороны России. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Булаков занимал должность замминистра обороны по материально-техническому обеспечению и занимался обеспечением тыла.
На этой должности он работал со 2 декабря 2008 года.
Новым заместителем министра назначили генерала-полковника Михаила Мизинцева.
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