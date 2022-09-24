Замминистра обороны по материально-техническому обеспечению освободили от занимаемой должности

Дмитрий Булгаков был заместителем министра обороны РФ со 2 декабря 2008 года

24 сентября 2022, 16:57, Илья Звягинцев

Генерала армии Дмитрия Булгакова освободили от должности замминистра обороны России. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Булаков занимал должность замминистра обороны по материально-техническому обеспечению и занимался обеспечением тыла.

На этой должности он работал со 2 декабря 2008 года.

Новым заместителем министра назначили генерала-полковника Михаила Мизинцева.

Комментарии
    Новости партнеров