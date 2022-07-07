Жарко и мокро. О погоде в Алтайском крае 8 июля

Период непогоды продолжается в Алтайском крае. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха составит +22...+27 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, по югу местами сильные дожди, возможен град. В утренние часы местами туман.

Ветер восточный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки +22...+24 градуса. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. В утренние часы возможен туман.

Ветер восточный, 4-9 метров в секунду.