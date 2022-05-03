Жители Ачинска скидываются на помощь «самому бедному» депутату, жена которого владеет двумя машинами

Жители Ачинска решили высмеять местного «самого бедного» депутата и стали скидывать ему деньги на карту. Об этом сообщает телеграм-канал «Сибирьмедиа».

Горожане отреагировали на несоответствие цифр, которые чиновник указал в декларации о доходах, с тем, сколько имущества имеет его семья.

Сам депутат заявил, что за год он заработал 615 тысяч рублей. Также, согласно документу, у него нет личного автомобиля. В то же время его жена владеет Porsche Cayenne и Land Cruiser.

При этом в собственности у депутата дом 550 квадратных метров, за которым, как решили горожане, нужно ухаживать. Люди выяснили, что одна из банковских карт чиновника привязана к его номеру телефона, после чего стали скидывать ему деньги в качестве материальной помощи.

Новости

Политика Посол Украины назвал канцлера Германии Шольца «оскорбленной ливерной колбасой»