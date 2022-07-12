Жители Алтайского села в палящую жару остались без водоснабжения
По словам местных жителей, на водонапорной башне сломался насос и его никто не чинит
12 июля 2022, 20:48, Илья Звягинцев
Жители села Журавлиха Первомайского района в социальных сетях рассказали о том, что в период палящей жары они остались без воды. Пост на эту тему опубликовали в сообществе Barnaul22.
«Дело в том, что половина села сидит без воды уже 6 дней. На башне сгорел насос и менять его никто не собирается. Директор МУПа решил, что от этой башни питается только три дома, хотя это далеко не так», — сетуют местные жители.
По словам автора сообщения, у людей нет возможности постирать вещи и попить воды, а во многих семьях маленькие дети.
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