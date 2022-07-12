Жители Алтайского села в палящую жару остались без водоснабжения

Жители села Журавлиха Первомайского района в социальных сетях рассказали о том, что в период палящей жары они остались без воды. Пост на эту тему опубликовали в сообществе Barnaul22.

«Дело в том, что половина села сидит без воды уже 6 дней. На башне сгорел насос и менять его никто не собирается. Директор МУПа решил, что от этой башни питается только три дома, хотя это далеко не так», — сетуют местные жители.

По словам автора сообщения, у людей нет возможности постирать вещи и попить воды, а во многих семьях маленькие дети.