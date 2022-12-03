Жители двух многоэтажек в Барнауле остались без холодной воды из-за повреждения на водопроводе

В Барнауле произошла авария на участке водопроводной сети в районе дома № 33 по улице Северо-Западной, передаёт Barnaul 22.

Сейчас специалисты барнаульского водоканала ищут место повреждения.

На время ремонта отключили холодную воду в домах № 33 и № 35 по Северо-Западной. Ориентировочно, работы будут завершены в 20:30. Для жителей организован подвоз воды.