Жители двух многоэтажек в Барнауле остались без холодной воды из-за повреждения на водопроводе

Коммунальную аварию планируют устранить в 20:30

3 декабря 2022, 14:35, Никита Черников

В Барнауле произошла авария на участке водопроводной сети в районе дома № 33 по улице Северо-Западной, передаёт Barnaul 22.

Сейчас специалисты барнаульского водоканала ищут место повреждения.

На время ремонта отключили холодную воду в домах № 33 и № 35 по Северо-Западной. Ориентировочно, работы будут завершены в 20:30. Для жителей организован подвоз воды.

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