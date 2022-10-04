Жительница Рубцовска стала героиней проекта «Беременна в 16»

Героиней очередного выпуска проекта «Беременна в 16» стала жительница Рубцовска Маша. Об этом рассказали в пресс-службе телеканала «Ю».

В выпуске рубцовчанка расскажет об отношениях со своим 19-летним парнем Владимиром, который ранее часто менял девушек, но Мария смогла его изменить.

Бабушка подростка сразу поняла, что отношения ее внучки с молодым человеком совсем не невинные.

«Ребята уверены, что созданы друг для друга и будут вместе всегда. Вот только пройдут ли их отношения испытание ранней и неожиданной для обоих беременностью?» — сказано в анонсе программы.

В эфир выпуск с девушкой из Рубцовска выйдет 5 октября.