Жителям Алтайского края рассказали, как будут работать отделения «Почты России» в праздники
На новогодних каникулах у почтовых отделений будет три выходных
27 декабря 2022, 13:50, Никита Черников
Фото: amic.ru
В Алтайском крае график работы отделений Почты России изменится в новогодние праздники, сообщили на официальном сайте Барнаула.
31 декабря отделения по всему региону будут работать на час меньше, 1, 2 и 7 января станут выходными, а 3, 4, 5, 6, 8 и 9 числа работа будет вестись в обычном режиме.
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