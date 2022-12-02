«Знаю о ситуации прекрасно»: Томенко объяснил, почему плохо работает общественный транспорт в Барнауле

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе прямой линии с жителями региона рассказал, что прекрасно знает о проблеме с общественным транспортом в Барнауле. Для того, чтобы ее решить, необходимо создать новую систему в работе транспорта по примеру Новокузнецка. Однако на это необходимы большие деньги.

«Знаю о ситуации прекрасно. Проблема организации пассажирских перевозок в Барнауле стоит особенного остро. Усилилась она с наступлением холодов последние несколько недель. После закрытия моста на Новом рынке, система маршрутов изменилась. Но мэрии удалось не допустить коллапса. Знаю, что власти Барнаула занимаются вопросами с общественным транспортом. Я знаю ситуацию прекрасно. У перевозчиков есть недоработки, люди пересели на автобусы с машин и инфраструктура оказалась к этому не готова. В ближайшее время руководство города объяснит, как будет меняться ситуация с транспортом. Надо запускать новые маршруты, создать свое муниципальное предприятия. В перспективе надо в Барнауле нужно создать новую схему работы общественного транспорта и сделать единого перевозчика. Однако на это нужны колоссальные деньги. Надо обновлять транспортную систему. Эта работа уже ведется, но она не быстрая», — пояснил губернатор.

В качестве мер поддержки отрасли Виктор Томенко предложил заключать длительные контракты с перевозчиками, чтобы они могли закладывать в тариф возможность покупки новой техники.

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Общество Почему в Барнауле решили повысить тариф на проезд и когда это может произойти?

Ранее стало известно, что координационный совет по ценообразованию Барнаула рассмотрел обращение перевозчиков с просьбой пересмотреть цены на проезд в городе. Члены комиссии после изучения документов пришли к выводу, что тариф поднимать необходимо. Это позволит повысить зарплаты сотрудникам предприятий и компенсировать возросшие с начала года затраты.

С 1 января 2023 года стоимость проезда в транспорте Барнаула подорожает с 28 до 30 рублей. При этом качество услуг не вырастет: перевозчики не будут обновлять парк автобусов и барнаульцы продолжат ездить на изношенной технике.