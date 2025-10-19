Один из частных секторов Барнаула остался без холодной воды на день. Адреса

Ориентировочное время завершения работ и восстановления водоснабжения – 20:30

19 октября 2025, 14:00, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

В Барнауле на улице Воровского, 57, произошло повреждение водопровода диаметром 150 мм. Специалисты "Росводоканал Барнаул" приступили к работам по его устранению. В связи с аварией холодное водоснабжение временно отключено по ряду адресов.

Отключение затронуло частный сектор по следующим улицам и переулкам:

ул. Воровского, 3-92;

пр-д 1-й Амурский, 6, 33-42;

пр-д 2-й Амурский, 4-10;

пр-д 3-й Амурский, 3-10;

пр-д 4-й Амурский, 3-10;

пр-д 8-й Амурский, 8;

ул. Школьная, 2-78а; 3-69;

ул. Парфенова, 8а, 10, 12а;

ул. Цаплина, 2, 4, 3, 5;

ул. Воровского, 85, 85а;

пр-д 5-й Амурский, 3-11а, 4-18а;

пр-д 7-й Амурский, 3, 5, 6;

пр-д 6-й Амурский,1, 3, 4, 6.

Всего без воды остались 214 частных домовладений.

Ориентировочное время завершения работ и восстановления водоснабжения – 20:30. Жители домов могут оставить заявку на подвоз воды и получить дополнительную информацию по телефонам контакт-центра: 500-101 и 202-200.