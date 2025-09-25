Один из микрорайонов Барнаула остался без воды из-за повреждения водопровода
Воду горожане получат только к 20:30
25 сентября 2025, 13:10, ИА Амител
Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru
В Барнауле на улице Водников, 15, произошло повреждение водопровода диаметром 150 мм. Об этом сообщили в пресс-службе "Росводоканала".
На время ремонтных работ в микрорайоне Затон перекрыто холодное водоснабжение. Без ресурса остались:
Многоквартирные дома
- переулок Стартовый, 3, 5, 6, 8;
- Водников, 11, 31;
- переулок Почтовый, 6, 8;
- Лермонтова, 4–14, 11а–17б;
- Якорная, 4;
- Кольцова, 6.
Частные дома
- Водников, 15–23, 35–37, 22–28, 40–48;
- переулок Почтовый, 1–11;
- Лермонтова, 25–31, 28–42;
- Якорная, 1–5, 6–40;
- Кольцова, 1–49, 2–138;
- Кольцова, 1;
- Судовая, 2–72.
Бойлерные
- Водников, 12.
Медицинские учреждения
- Водников, 18а.
Административные здания
- Водников, 1в, 1д, 1е – производственные корпуса;
- Водников, 3 – пожарная часть;
- Водников, 5, 9 – магазины;
- Водников, 11 – администрация поселка;
- переулок Почтовый, 1, 3;
- Лермонтова, 20, 15б.
Для жителей организован подвоз воды по адресу Лермонтова, 7. По информации компании, восстановить водоснабжение планируется к 20:30 25 сентября.
В "Росводоканале" принесли извинения за доставленные неудобства и напомнили, что заявки на подвоз воды принимаются по телефонам 500-101 и 202-200.
Комментарии 0