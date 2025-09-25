НОВОСТИОбщество

Один из микрорайонов Барнаула остался без воды из-за повреждения водопровода

Воду горожане получат только к 20:30

25 сентября 2025, 13:10, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru
В Барнауле на улице Водников, 15, произошло повреждение водопровода диаметром 150 мм. Об этом сообщили в пресс-службе "Росводоканала".

На время ремонтных работ в микрорайоне Затон перекрыто холодное водоснабжение. Без ресурса остались:

Многоквартирные дома

  • переулок Стартовый, 3, 5, 6, 8;
  • Водников, 11, 31;
  • переулок Почтовый, 6, 8;
  • Лермонтова, 4–14, 11а–17б;
  • Якорная, 4;
  • Кольцова, 6.

Частные дома

  • Водников, 15–23, 35–37, 22–28, 40–48;
  • переулок Почтовый, 1–11;
  • Лермонтова, 25–31, 28–42;
  • Якорная, 1–5, 6–40;
  • Кольцова, 1–49, 2–138;
  • Кольцова, 1;
  • Судовая, 2–72.

Бойлерные

  • Водников, 12.

Медицинские учреждения

  • Водников, 18а.

Административные здания

  • Водников, 1в, 1д, 1е – производственные корпуса;
  • Водников, 3 – пожарная часть;
  • Водников, 5, 9 – магазины;
  • Водников, 11 – администрация поселка;
  • переулок Почтовый, 1, 3;
  • Лермонтова, 20, 15б.

Для жителей организован подвоз воды по адресу Лермонтова, 7. По информации компании, восстановить водоснабжение планируется к 20:30 25 сентября.

В "Росводоканале" принесли извинения за доставленные неудобства и напомнили, что заявки на подвоз воды принимаются по телефонам 500-101 и 202-200.

