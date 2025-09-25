Один из микрорайонов Барнаула остался без воды из-за повреждения водопровода

Воду горожане получат только к 20:30

25 сентября 2025, 13:10, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

В Барнауле на улице Водников, 15, произошло повреждение водопровода диаметром 150 мм. Об этом сообщили в пресс-службе "Росводоканала".

На время ремонтных работ в микрорайоне Затон перекрыто холодное водоснабжение. Без ресурса остались:

Многоквартирные дома

переулок Стартовый, 3, 5, 6, 8;

Водников, 11, 31;

переулок Почтовый, 6, 8;

Лермонтова, 4–14, 11а–17б;

Якорная, 4;

Кольцова, 6.

Частные дома

Водников, 15–23, 35–37, 22–28, 40–48;

переулок Почтовый, 1–11;

Лермонтова, 25–31, 28–42;

Якорная, 1–5, 6–40;

Кольцова, 1–49, 2–138;

Кольцова, 1;

Судовая, 2–72.

Бойлерные

Водников, 12.

Медицинские учреждения

Водников, 18а.

Административные здания

Водников, 1в, 1д, 1е – производственные корпуса;

Водников, 3 – пожарная часть;

Водников, 5, 9 – магазины;

Водников, 11 – администрация поселка;

переулок Почтовый, 1, 3;

Лермонтова, 20, 15б.

Для жителей организован подвоз воды по адресу Лермонтова, 7. По информации компании, восстановить водоснабжение планируется к 20:30 25 сентября.

В "Росводоканале" принесли извинения за доставленные неудобства и напомнили, что заявки на подвоз воды принимаются по телефонам 500-101 и 202-200.