Спрос на путевки в Поднебесную резко вырастет в ближайшее время

08 сентября 2025, 09:15, Алёна Жукова

Город Хайкоу в Китае / Фото: unsplash.com

Российские туристы готовятся "штурмовать" курорты и города Китая после смягчения въездного режима. С 15 сентября КНР в пробном формате вводит безвизовый режим для жителей нашей страны. До 30 суток россияне смогут находиться в Поднебесной, имея только загранпаспорт. Федеральные эксперты туротрасли предполагают, что спрос на экскурсионные поездки вырастет на 30–40%, деловые – на 15–20%. Неминуемо это приведет к росту цен на туры. Представители алтайских турагентств согласны: интерес к Китаю высокий, и "послабления" спровоцируют ажиотаж. Какие направления сейчас доступы для туристов, чем их привлекает Поднебесная, а также сколько (пока) стоят путевки – в материале amic.ru.

Переполненные рейсы

В 2024 году Китай посетили почти 1,9 млн россиян. С января по июнь 2025-го турпоток вырос больше чем на 40%, подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Поднебесная всегда интересовала жителей нашей страны: они отправлялись туда и в рамках экскурсионных направлений, и деловых поездок, посещая различные мероприятия и выставки.

Визовый режим сдерживал поток: далеко не все отдыхающие были готовы тратить время на оформление разрешительного документа (для этого нужно обратиться в консульство, посольство или визовый центр принимающей стороны) или ехать большой группой (некоторые направления Китая принимали без виз, но в составе тургруппы), сообщила amic.ru гендиректор туроператора "Охота", президент Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) Наталья Белоусова.

«Безвизовый режим, бесспорно, расширяет границы. Но не только визы сдерживали спрос на Китай, но и авиасообщение: пока не так много авиакомпаний выполняют рейсы в Поднебесную из сибирских городов. Надеемся, что отмена визового режима будет способствовать увеличению количества рейсов в разные регионы Китая. Туристы интересуются и различными направлениями. Есть те, кто хотят побывать в Пекине или выбирает пляжный отдых на острове Хайнань. А есть туристы, желающие изучить историю Китая, побывать в новых городах и аутентичных регионах этой страны. Поэтому, я думаю, интерес к данному направлению вырастет», – отмечает Наталья Белоусова.

Однако эксперт считает, что даже после появления новых направлений российские туристы по-прежнему будут выбирать популярные и востребованные маршруты: путешествовать по малоизвестным местам Китая довольно сложно из-за языковой и "валютной" преграды.

«Несмотря на растущую популярность самостоятельного туризма, в Китае есть нюансы в бронировании отелей, внесении предоплаты, также языковые барьеры. Поэтому, я думаю, туристы по-прежнему будут обращаться к турагентствам и туроператорам по вопросам бронирования туров в эту страну», – считает Наталья Белоусова.

Два направления

Сейчас барнаульские и алтайские туристы могут добраться до Китая из Новосибирска. Из аэропорта Толмачево авиакомпания S7 Airlines выполняет рейсы в Пекин, а "Аэрофлот" – на остров Хайнань.

«Хайнань обладает целым рядом преимуществ для российских путешественников. Остров идеален для пляжного отдыха, имеет несколько курортов с развитой инфраструктурой. Но при выборе Хайнаня следует учитывать сезонность. Наиболее благоприятный период для отдыха – бархатный сезон, который длится с конца сентября по ноябрь, а также весенние месяцы – с марта по начало мая. Летом – повышенная влажность и большая вероятность осадков, что может не подойти туристам. Хайнань привлекает также тех, кому хочется пройти комплекс оздоровительных процедур на основе древних китайских методик, а также познакомиться с уникальной культурой и достопримечательностями Поднебесной», – говорит Наталья Белоусова.

И в город, и на море

Алтайские турагентства пока не фиксируют изменения цен. Возможно, это произойдет после 15 сентября, когда и заработает безвизовый режим, и отдыхающие начнут активно приобретать путевки. Пока же отдохнуть в Китае можно от 95 тыс. рублей на человека*.

Экскурсионные программы

"Классический Пекин": 6 дней, 5 ночей – 125 300 руб. на человека с авиаперелетом из Новосибирска (без перелета – 87 300 руб.). Маршрут: площадь Тяньаньмэнь – дворец Гугун – храм Неба Тяньтань – Великая Китайская стена – парк Ихэюань – храм Юнхзгун.

"Две столицы Китая: Пекин – Шанхай – Пекин": 9 дней, 8 ночей – 250 500 руб. на человека с авиаперелетом из Новосибирска (без перелета – 212 500 руб.). Маршрут: Пекин – Великая Китайская стена – Шанхайская телебашня – Сад Радости – Старый Шанхай – круиз по реке Хуанпу – шанхайская Венеция.

"Китайский Аватар: Пекин – Чжанцзяцзе – Пекин": 9 дней, 8 ночей – 276 500 руб. с человека с авиаперелетом из Новосибирска (без перелета – 238 400 руб.). Маршрут: Пекин – Великая Китайская стена, Юаньцзяцзе (горы Аватар) – Сад Радости – стеклянный мост – озеро Баофэн – пещера Хуанлун – гора Небесные Врата.

Отдых на море

Остров Хайнань: от 95 470 руб. на человека за семь ночей в октябре. Включено: авиаперелет из Новосибирска, проживание в отеле на базе завтраков, трансфер аэропорт – отель – аэропорт, медицинская страховка.

*Информация предоставлена туроператором "Охота"