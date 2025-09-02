Китай введет годовой безвизовый режим для россиян

Это позволит гражданам РФ находиться на территории Поднебесной до 30 дней

02 сентября 2025, 15:00, ИА Амител

Автомобиль уезжает в Китай / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

С 15 сентября 2025 года Китай запускает пробный безвизовый режим для граждан России, обладающих действующим заграничным паспортом, пишет РБК.

Согласно заявлению официального представителя МИД КНР Го Цзякуня, новый режим позволит россиянам находиться на территории Китая без визы до 30 дней. Пробный период действия программы составит один год.

«Это решение стало следующим этапом в развитии двусторонних отношений между странами после возобновления в августе 2023 года группового безвизового туристического обмена, прерванного во время пандемии. В октябре 2024 года представитель МИД России Мария Захарова сообщала о проработке вопроса увеличения срока безвизового пребывания россиян в Китае с 14 до 21 дня», – пишет издание.

Для индивидуальных путешественников, планирующих поездки на срок более 30 дней или с другими целями, сохраняется необходимость получения визы. Исключением остается транзит: в декабре прошлого года китайские власти увеличили срок безвизового транзита для россиян и граждан ряда других стран до десяти суток.