Огромный пожар произошел в подмосковной Балашихе
Площадь возгорания достигла четырех тысяч квадратных метров
31 августа 2025, 15:15, ИА Амител
Огромный пожар произошел в подмосковной Балашихе. Как сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале, площадь возгорания достигла четырех тысяч квадратных метров.
По предварительной информации, никто не пострадал. Тушение осложняется сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой помещения. К ликвидации привлечены свыше 80 специалистов, 30 единиц техники, а также вертолеты.
Как сообщает Telegram-канал Shot, пожар случился на складе. Были слышны взрывы, на месте виден огромный столб черного дыма.
