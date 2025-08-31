Площадь возгорания достигла четырех тысяч квадратных метров

31 августа 2025, 15:15, ИА Амител

Огромный пожар произошел в подмосковной Балашихе. Как сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале, площадь возгорания достигла четырех тысяч квадратных метров.

По предварительной информации, никто не пострадал. Тушение осложняется сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой помещения. К ликвидации привлечены свыше 80 специалистов, 30 единиц техники, а также вертолеты.

Как сообщает Telegram-канал Shot, пожар случился на складе. Были слышны взрывы, на месте виден огромный столб черного дыма.