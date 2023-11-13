Оклады работников муниципальных предприятий в Барнауле повысят на 5,5%

Повышение пройдет задним числом — с 1 октября 2023 года

13 ноября 2023, 09:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Работникам барнаульских предприятий подняли оклады. Соответствующий указ опубликовали на сайте мэрии краевой столицы, он подразумевает повышение заработной платы на 5,5%.

Повышение пройдет задним числом – с 1 октября 2023 года. Ранее такое же повышение состоялось у государственных служащих. При повышении оклады будут округляться до рубля в сторону увеличения.

В документе отмечается, что финансирование расходов должен осуществить комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула. Контроль возложен на замглавы администрации краевой столицы по экономической политике.