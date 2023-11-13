Оклады работников муниципальных предприятий в Барнауле повысят на 5,5%
Повышение пройдет задним числом — с 1 октября 2023 года
13 ноября 2023, 09:21, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Работникам барнаульских предприятий подняли оклады. Соответствующий указ опубликовали на сайте мэрии краевой столицы, он подразумевает повышение заработной платы на 5,5%.
Повышение пройдет задним числом – с 1 октября 2023 года. Ранее такое же повышение состоялось у государственных служащих. При повышении оклады будут округляться до рубля в сторону увеличения.
В документе отмечается, что финансирование расходов должен осуществить комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула. Контроль возложен на замглавы администрации краевой столицы по экономической политике.
09:58:03 13-11-2023
Нормально так, в Барнауле повысили, а в других районах что не люди что ли, почему нам не повышают? Инфляция запредельная, в продуктовом без тысячи уже делать нечего! Томенко, мы в районах и селах края, тоже кушать хотим.
10:04:30 13-11-2023
Муниципальный служащий (09:58:03 13-11-2023) Нормально так, в Барнауле повысили, а в других районах что н... Своё хозяйство уже не кормит? Или лень держать?
10:25:26 13-11-2023
Гость (10:04:30 13-11-2023) Своё хозяйство уже не кормит? Или лень держать?... О каком своем хозяйстве идет речь? Мультиков пересмотрели, в которых булочки и окорока на деревьях растут? Посчитайте стоимость кормов, вспашки огорода, семена, яды, удобрения и поймете что это не выгодно. И вообще при чем здесь хозяйство и оплата труда?
13:48:51 13-11-2023
Гость (10:25:26 13-11-2023) О каком своем хозяйстве идет речь? Мультиков пересмотрели, в... Так и скажите, лень.
12:25:19 13-11-2023
Гость (10:04:30 13-11-2023) Своё хозяйство уже не кормит? Или лень держать?... Бюджетник?
13:49:05 13-11-2023
Гость (12:25:19 13-11-2023) Бюджетник?... Завидно?
10:03:26 13-11-2023
Ну вот, бюджетникам опять свезло. Мелочь, но приятно.
10:03:26 13-11-2023
Бюджетникам тоже с октября "повысили".
10:07:53 13-11-2023
Как в народе говорят - с паршивой овцы, хоть шерсти клок.
10:16:15 13-11-2023
а нам, врачам и сотрудникам мед учреждений, почему-то на фоне общих повышений ЗП, до сих пор конский фаллос показывают вместо повышения... :(
12:49:12 13-11-2023
Гость (10:16:15 13-11-2023) а нам, врачам и сотрудникам мед учреждений, почему-то на фон... Вот когда фаллосы начнут выдавать вместо зарплаты, тогда и поговорим.
13:50:14 13-11-2023
Гость (10:16:15 13-11-2023) а нам, врачам и сотрудникам мед учреждений, почему-то на фон... Так вы не работаете. Как в поликлинику не зайдешь, врач то в отпуске, то на больничном, то вообще специалиста нет.
16:53:51 13-11-2023
Гость (13:50:14 13-11-2023) Так вы не работаете. Как в поликлинику не зайдешь, врач то в... поработай за конский фаллос - многое встанет на свои места в твоей недолеченной головушке
11:13:19 13-11-2023
По стране медики делятся, что с 1 октября на 5,5% повысили
11:38:45 13-11-2023
Ох сколько фальши, сидит главный бухгалтер и распределяет, что хочу то и ворочу. Журавлики - нет не слышали?
11:56:07 13-11-2023
Амик - Работникам барнаульских предприятий подняли оклады... это кому??? Нас м не подняли. Так и пишите работникам МУНИЦИПАЛЬНЫХ
11:58:11 13-11-2023
Гость (11:56:07 13-11-2023) Амик - Работникам барнаульских предприятий подняли оклады..... в заголовке уже написано. зачем дублировать?
12:04:36 13-11-2023
Нам не подняли(
13:15:48 13-11-2023
"...при повышении доклады будут округляться до рубля в сторону повышения." Ах, как это чутко и трогательно! P.S.: не, не подумайте, что я завидую... Я очень даже довольный, что хотя б ТАК...
20:37:47 13-11-2023
Повышать надо, но только за счет сокращения количества муниципальных чиновников.