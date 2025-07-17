НОВОСТИКультура

Ольгу Бузову встретили в Барнауле хлебом с солью и народными песнями

Певица приехала к АГАУ, который посетит с инспекцией в рамках реалити-шоу

17 июля 2025, 18:27, ИА Амител

Певицу Ольгу Бузову встретили в Барнауле хлебом и солью под народные мотивы. Об этом сообщает "Катунь 24"

На опубликованных кадрах артистка вышла из машины и направилась к главному корпусу АГАУ, где ее уже ждали с цветами. После этого Бузова попробовала предложенный каравай, макнув его кусочек в соль.

Напомним, что Бузова приехала в столицу Алтайского края ради съемок нового выпуска образовательного реалити-шоу "Ольга Вузова". В предыдущих сезонах звезда уже побывала в гуманитарных и технических учебных заведениях, а теперь отправилась с инспекцией по аграрным вузам страны. 

Кроме того, 18 июля она выступит на вечеринке в честь шестого дня рождения развлекательного комплекса "Планета Q".

Барнаул культура

Комментарии 29

Avatar Picture
Гость

19:35:42 17-07-2025

Сортиры будет инспектировать?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

19:47:28 17-07-2025

Как говорит молодёжь, какой кринж...

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:47:42 17-07-2025

Петь не умеет, танцевать не умеет. "звезда" . Грустно,товарищи, за нашу КУЛЬТУРУ.

  41 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:39:17 18-07-2025

Гость (19:47:42 17-07-2025) Петь не умеет, танцевать не умеет. "звезда" . Грустно,товари... Ш. у нас везде дорога, Ш. у нас всегда все рады, Ш. у нас почет...

Если что, то это был сарказм.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
дима егоров

19:48:24 17-07-2025

вот это да поздравляю

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:09:03 17-07-2025

А я три недели назад прилетал, меня так никто не встретил.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

21:17:22 17-07-2025

Гость (20:09:03 17-07-2025) А я три недели назад прилетал, меня так никто не встретил.... Дмитрий Анатольевич, простите нас!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:06:35 18-07-2025

Гость (20:09:03 17-07-2025) А я три недели назад прилетал, меня так никто не встретил.... ноунейма встречать?!))))

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:19:32 17-07-2025

Да уж...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:30:05 17-07-2025

Нифига раскабанела.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

20:35:24 17-07-2025

Нет комментариев?! Да быть не может!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:41:48 17-07-2025

Культурное событие высочайшего уровня(((

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:12:00 17-07-2025

Гость (20:41:48 17-07-2025) Культурное событие высочайшего уровня(((... БузФест! Ура!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:45:38 17-07-2025

А онЕ кто, что с инспекцией, она в Мин образования или в Мин С/Х трудится, или лыжи не едут??

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:47:56 17-07-2025

Она каким боком к Аграрным Вузам??

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:07:09 18-07-2025

гость (21:47:56 17-07-2025) Она каким боком к Аграрным Вузам??... Бузова - трясёт своими арбузами... Перед аграрными ВУЗами...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:57:58 17-07-2025

В какой должности она, что прилетела с инспекцией ВУЗа?????

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:11:13 17-07-2025

Оля, уезжай. Мальдивы не здесь. Они чуть южнее

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:23:57 18-07-2025

Гость (23:11:13 17-07-2025) Оля, уезжай. Мальдивы не здесь. Они чуть южнее... Точно - перепутала!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:42:32 18-07-2025

Обожаю смотреть как ар-Бузова в неглиже отплясывает на сцене. Такая секси=бомба, а кому не нравится как поет- выруби звук у телика и получай заряд бодрости.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:36:20 18-07-2025

Гость (01:42:32 18-07-2025) Обожаю смотреть как ар-Бузова в неглиже отплясывает на сцене... не бодрости, а мотивации не бросать тренировки. Иначе будешь как отплясывающее неуклюжее туловище

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

06:18:40 18-07-2025

такое впечатление, что прочла набор рандомных слов: Бузова, инспекция, аграрный ВУЗ, певица, хлеб, цветы.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:56:50 18-07-2025

Испанский стыд. скоро ей заслеженного присвоят.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1

08:42:56 18-07-2025

Гость (07:56:50 18-07-2025) Испанский стыд. скоро ей заслеженного присвоят.... А там глядишь и до народного недалеко.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:33:54 18-07-2025

1 (08:42:56 18-07-2025) А там глядишь и до народного недалеко....
Ну если на выборах спойлером пойдет от либертоты то почему бы и нет.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:12:50 18-07-2025

Оставите Вите, я сойду.
Звезда из «Дома 2» — не звезда.
Хороший комментарий выше. Куда катимся с такой культурой..........

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:17:40 18-07-2025

Сельхоз как был сельхозом так и остался, встречайте в следующий раз Сашу Грей, коли вы прикрываете свое гостеприимство словом инспекция.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:35:31 18-07-2025

Даже в страшных снах не мог себе представить, что ректор Алтайского аграрного ВУЗа так низко упадет. Лично встречать Бузову в пиджаке с закатанными рукавами, да еще и хлебом-солью. Простите, но он так министра сельского хозяйства не встречал.
Как был сельхоз сельхозом, так сельхозом и останется.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:39:24 18-07-2025

Гость (09:35:31 18-07-2025) Даже в страшных снах не мог себе представить, что ректор Алт... а чё жрать-то будем?
с этакими-то?
бузову доить штоле?

  10 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров