Ольгу Бузову встретили в Барнауле хлебом с солью и народными песнями

Певица приехала к АГАУ, который посетит с инспекцией в рамках реалити-шоу

17 июля 2025, 18:27, ИА Амител

Певицу Ольгу Бузову встретили в Барнауле хлебом и солью под народные мотивы. Об этом сообщает "Катунь 24".

На опубликованных кадрах артистка вышла из машины и направилась к главному корпусу АГАУ, где ее уже ждали с цветами. После этого Бузова попробовала предложенный каравай, макнув его кусочек в соль.

Напомним, что Бузова приехала в столицу Алтайского края ради съемок нового выпуска образовательного реалити-шоу "Ольга Вузова". В предыдущих сезонах звезда уже побывала в гуманитарных и технических учебных заведениях, а теперь отправилась с инспекцией по аграрным вузам страны.

Кроме того, 18 июля она выступит на вечеринке в честь шестого дня рождения развлекательного комплекса "Планета Q".