Ольгу Бузову встретили в Барнауле хлебом с солью и народными песнями
Певица приехала к АГАУ, который посетит с инспекцией в рамках реалити-шоу
17 июля 2025, 18:27, ИА Амител
Певицу Ольгу Бузову встретили в Барнауле хлебом и солью под народные мотивы. Об этом сообщает "Катунь 24".
На опубликованных кадрах артистка вышла из машины и направилась к главному корпусу АГАУ, где ее уже ждали с цветами. После этого Бузова попробовала предложенный каравай, макнув его кусочек в соль.
Напомним, что Бузова приехала в столицу Алтайского края ради съемок нового выпуска образовательного реалити-шоу "Ольга Вузова". В предыдущих сезонах звезда уже побывала в гуманитарных и технических учебных заведениях, а теперь отправилась с инспекцией по аграрным вузам страны.
Кроме того, 18 июля она выступит на вечеринке в честь шестого дня рождения развлекательного комплекса "Планета Q".
19:35:42 17-07-2025
Сортиры будет инспектировать?
19:47:28 17-07-2025
Как говорит молодёжь, какой кринж...
19:47:42 17-07-2025
Петь не умеет, танцевать не умеет. "звезда" . Грустно,товарищи, за нашу КУЛЬТУРУ.
10:39:17 18-07-2025
Гость (19:47:42 17-07-2025) Петь не умеет, танцевать не умеет. "звезда" . Грустно,товари... Ш. у нас везде дорога, Ш. у нас всегда все рады, Ш. у нас почет...
Если что, то это был сарказм.
19:48:24 17-07-2025
вот это да поздравляю
20:09:03 17-07-2025
А я три недели назад прилетал, меня так никто не встретил.
21:17:22 17-07-2025
Гость (20:09:03 17-07-2025) А я три недели назад прилетал, меня так никто не встретил.... Дмитрий Анатольевич, простите нас!
14:06:35 18-07-2025
Гость (20:09:03 17-07-2025) А я три недели назад прилетал, меня так никто не встретил.... ноунейма встречать?!))))
20:19:32 17-07-2025
Да уж...
20:30:05 17-07-2025
Нифига раскабанела.
20:35:24 17-07-2025
Нет комментариев?! Да быть не может!
20:41:48 17-07-2025
Культурное событие высочайшего уровня(((
23:12:00 17-07-2025
Гость (20:41:48 17-07-2025) Культурное событие высочайшего уровня(((... БузФест! Ура!
21:45:38 17-07-2025
А онЕ кто, что с инспекцией, она в Мин образования или в Мин С/Х трудится, или лыжи не едут??
21:47:56 17-07-2025
Она каким боком к Аграрным Вузам??
15:07:09 18-07-2025
гость (21:47:56 17-07-2025) Она каким боком к Аграрным Вузам??... Бузова - трясёт своими арбузами... Перед аграрными ВУЗами...
22:57:58 17-07-2025
В какой должности она, что прилетела с инспекцией ВУЗа?????
23:11:13 17-07-2025
Оля, уезжай. Мальдивы не здесь. Они чуть южнее
04:23:57 18-07-2025
Гость (23:11:13 17-07-2025) Оля, уезжай. Мальдивы не здесь. Они чуть южнее... Точно - перепутала!
01:42:32 18-07-2025
Обожаю смотреть как ар-Бузова в неглиже отплясывает на сцене. Такая секси=бомба, а кому не нравится как поет- выруби звук у телика и получай заряд бодрости.
15:36:20 18-07-2025
Гость (01:42:32 18-07-2025) Обожаю смотреть как ар-Бузова в неглиже отплясывает на сцене... не бодрости, а мотивации не бросать тренировки. Иначе будешь как отплясывающее неуклюжее туловище
06:18:40 18-07-2025
такое впечатление, что прочла набор рандомных слов: Бузова, инспекция, аграрный ВУЗ, певица, хлеб, цветы.
07:56:50 18-07-2025
Испанский стыд. скоро ей заслеженного присвоят.
08:42:56 18-07-2025
Гость (07:56:50 18-07-2025) Испанский стыд. скоро ей заслеженного присвоят.... А там глядишь и до народного недалеко.
09:33:54 18-07-2025
1 (08:42:56 18-07-2025) А там глядишь и до народного недалеко....
Ну если на выборах спойлером пойдет от либертоты то почему бы и нет.
09:12:50 18-07-2025
Оставите Вите, я сойду.
Звезда из «Дома 2» — не звезда.
Хороший комментарий выше. Куда катимся с такой культурой..........
09:17:40 18-07-2025
Сельхоз как был сельхозом так и остался, встречайте в следующий раз Сашу Грей, коли вы прикрываете свое гостеприимство словом инспекция.
09:35:31 18-07-2025
Даже в страшных снах не мог себе представить, что ректор Алтайского аграрного ВУЗа так низко упадет. Лично встречать Бузову в пиджаке с закатанными рукавами, да еще и хлебом-солью. Простите, но он так министра сельского хозяйства не встречал.
Как был сельхоз сельхозом, так сельхозом и останется.
09:39:24 18-07-2025
Гость (09:35:31 18-07-2025) Даже в страшных снах не мог себе представить, что ректор Алт... а чё жрать-то будем?
с этакими-то?
бузову доить штоле?