Крайний срок оплаты услуг ЖКХ изменят в России с 2026 года

Его перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца

10 октября 2025, 09:51, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца. Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Аксененко.

«С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты за услуги ЖКХ будет перенесен с 10-го числа каждого месяца на 15-е число. Основная цель такого изменения – обеспечение удобства оплаты услуг для потребителя», – уточнил депутат.

Как пояснил парламентарий, большинство россиян получают зарплату с 10-го по 15-е число. А при сроке оплаты жилищно-коммунальных услуг 10-го числа до даты начисления зарплаты копятся пени за просрочку. Со слов Аксененко, такие жалобы приходили от граждан довольно часто.

«Теперь эта схема уточняется, добросовестные плательщики не будут получать штрафы и пени просто за то, что у них выплаты на работе не совпадали по сроку с датой оплаты ЖКУ», – сказал он.

Таким образом в России планируют снизить число задолженностей по ЖКУ.

Ранее предложение о переносе сроков оплаты услуг ЖКХ прокомментировал эксперт проекта "Народный фронт. Аналитика" в сфере ЖКХ Павел Склянчук. Он отметил, существенной роли для россиян такая передвижка не сыграет: если россияне чаще всего платят за ЖКХ после получения зарплаты, значит размер этих платежей для них остается крайне высоки. Также Склянчук считает, что срок можно раздвинуть до 30 дней, поскольку у людей есть текущие сезонные расходы.