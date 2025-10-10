Крайний срок оплаты услуг ЖКХ изменят в России с 2026 года
Его перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца
10 октября 2025, 09:51, ИА Амител
Крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца. Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Аксененко.
«С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты за услуги ЖКХ будет перенесен с 10-го числа каждого месяца на 15-е число. Основная цель такого изменения – обеспечение удобства оплаты услуг для потребителя», – уточнил депутат.
Как пояснил парламентарий, большинство россиян получают зарплату с 10-го по 15-е число. А при сроке оплаты жилищно-коммунальных услуг 10-го числа до даты начисления зарплаты копятся пени за просрочку. Со слов Аксененко, такие жалобы приходили от граждан довольно часто.
«Теперь эта схема уточняется, добросовестные плательщики не будут получать штрафы и пени просто за то, что у них выплаты на работе не совпадали по сроку с датой оплаты ЖКУ», – сказал он.
Таким образом в России планируют снизить число задолженностей по ЖКУ.
Ранее предложение о переносе сроков оплаты услуг ЖКХ прокомментировал эксперт проекта "Народный фронт. Аналитика" в сфере ЖКХ Павел Склянчук. Он отметил, существенной роли для россиян такая передвижка не сыграет: если россияне чаще всего платят за ЖКХ после получения зарплаты, значит размер этих платежей для них остается крайне высоки. Также Склянчук считает, что срок можно раздвинуть до 30 дней, поскольку у людей есть текущие сезонные расходы.
10:03:30 10-10-2025
плательщики не будут получать штрафы и пени просто за то, что у них выплаты на работе не совпадали по сроку --- пеня начисляется с 31 ДНЯ ПРОСРОЧКИ
10:29:41 10-10-2025
законов не знают (10:03:30 10-10-2025) плательщики не будут получать штрафы и пени просто за то, ч... А им зачем знать законы? Они по ним не живут. И вообще в наших реалиях не живут и знать их не знают. Отчасти поэтому принимают всякий бред.
10:05:24 10-10-2025
Опять КРАЙНИЙ, какая безграмотность, неужели так трудно забить в интернете и узнать наконец-то, как правильно писать крайний или последний.
10:08:35 10-10-2025
Гость (10:05:24 10-10-2025) Опять КРАЙНИЙ, какая безграмотность, неужели так трудно заби... "Крайний" - это чиновник-депутат так сказал, Амик просто перепечатал его безграмотную речь.
10:37:27 10-10-2025
Гость (10:08:35 10-10-2025) "Крайний" - это чиновник-депутат так сказал, Амик просто пер... И провластные СМИ и депутаты - безграмотны, ну или мы же понЯли, что они хочут
10:36:05 10-10-2025
Гость (10:05:24 10-10-2025) Опять КРАЙНИЙ, какая безграмотность, неужели так трудно заби... Для тебя это КРАЙНЯЯ необходимость или последняя, знаток?
11:33:26 10-10-2025
Гость (10:36:05 10-10-2025) Для тебя это КРАЙНЯЯ необходимость или последняя, знаток?... Надо говорить задняя
10:11:30 10-10-2025
спасибо благодетели
10:33:01 10-10-2025
ну делали б 20го, или хотя бы 16го.
Не все платят через интернет, нужно помнить, есть категория граждан в возрасте, которые платят на почте, при этом они еще работают. И если 15го числа зарплата, и день рабочий, человек после работы всеравно не успеет оплатить успеть.
18:16:38 10-10-2025
Гость (10:33:01 10-10-2025) ну делали б 20го, или хотя бы 16го. Не все платят через ... А что мешает 31 получить ) и до 10 оплатить
Так то оплата труда 2 раза в месяц должна быть
10:34:26 10-10-2025
Гость (10:05:24 10-10-2025) Опять КРАЙНИЙ, какая безграмотность, неужели так трудно заби... Это не безграмотность - это такие личности, в лексиконе которых "документики, справочки, присаживайтесь, крайний, уважаемый" и подобный подловато-шепелявые языковые конструкции.
10:57:46 10-10-2025
да можно платить в любое число. До 10 числа платят, те ,у кого субсидии.
21:12:21 10-10-2025
Все не так. Правильно отметили, что сейчас пени начинают начисляться с 1 числа следующего месяца, а теперь будет с 16 числа текущего месяца. Т.е. грядет ужесточение мер.