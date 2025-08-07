Опытный дачник назвал прием, который поможет спасти урожай баклажанов

Если плоды не дозреют к осени, следует срочно предпринять ряд шагов

07 августа 2025

Баклажаны / Фото: unsplash.com / Paul Magdas

Эксперты назвали секреты, которые позволят не испортить урожай баклажанов в конце сезона. Как сообщает Transsib.info, в случае если они могут полностью не созреть к осени, следует срочно предпринять ряд шагов.

«Без достаточного количества фосфора процесс созревания замедлится, а при дефиците калия ослабеет иммунитет, плоды станут медленно увеличиваться в размерах и могут покрыться коричневыми пятнами», – уверяет опытный дачник.

Подкормить растения можно следующим способом: на десять литров воды нужно развести столовую ложку суперфосфата и две чайные ложки сульфата калия, а также две чайные ложки монофосфата калия. После нужно добавить столовую ложку суперфосфата и две чайные ложки калимагнезии.

Когда ночная температура опустится до +12°C, рост баклажанов практически прекращается. В это время следует обеспечить им укрытие в ночные часы и замульчировать землю. В период засухи не забывайте о регулярном и умеренном поливе, поддерживая почву слегка влажной. Лучше всего поливать их утром, до наступления жары, водой, прогретой до 20 градусов.

Примерно за четыре недели до окончания сезона у высоких растений прищипывайте верхушки, удаляйте не успевающие развиться завязи, так как им требуется от 20 до 35 дней для полноценного созревания. Собирать плоды лучше раз в пять-шесть дней – это стимулирует развитие оставшихся баклажанов и повысит общий урожай.