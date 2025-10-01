По данным источников, в здании будут располагаться выставочные павильоны

01 октября 2025, 14:40, ИА Амител

Как восстанавливают "Крокус Сити Холл" / Фото: Shot

Концертный зал "Крокус Сити Холл", где в марте 2024 года произошел теракт, планируют открыть весной 2026 года. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как пишет источник, там хотят сделать выставочные павильоны. По данным СМИ, реконструкцию здания завершают: подходит к концу ремонт фасада, идет восстановление крыши. По предварительной информации, обновленный "Крокус" откроют весной 2026 года.

Ранее предполагалось, что здание снесут, а на его месте поставят памятный мемориал. Однако его сделали рядом с "Крокусом" и открыли в первую годовщину теракта.

Напомним, 22 марта 2024 года на концертной площадке "Крокус Сити Холла" должна была выступить популярная рок-группа "Пикник". За несколько минут до начала концерта неподалеку от здания припарковалось авто – белый Renault Symbol. Оттуда вышли четверо боевиков в камуфляже и сразу открыли огонь по находившимся вокруг людям. Они дошли до зрительного зала, где продолжили стрельбу, а затем подожгли его и скрылись. Страшная трагедия унесла жизни не менее 145 человек. Террористов задержали через несколько часов недалеко от границы с Украиной.

19 исполнителей и соучастников теракта предстали перед судом 4 августа. Четверо обвиняемых признали свою вину. Всех фигурантов уголовного дела оставили в СИЗО до 7 июля 2026 года.