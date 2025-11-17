Оригинальную рукопись Александра Пушкина впервые показали публике

Рукопись – это письмо Татьяны к Евгению Онегину

17 ноября 2025, 14:25, ИА Амител

Александр Пушкин / Портрет О.А. Кипренского

В Калининградском областном историко-художественном музее впервые представлено собственноручное письмо Татьяны к Онегину из романа "Евгений Онегин", написанное Пушкиным и содержащее его аутентичную подпись.

РБК опубликовало фото уникальной цензурной рукописи, недавно найденной в Калининградской области. Это письмо Татьяны из поэмы "Евгений Онегин", созданное самим Александром Сергеевичем Пушкиным и им же подписанное. Экспонат будет размещен в коллекции Калининградского областного музея.

Согласно информации, предоставленной музеем, подлинность рукописного текста заверена Министерством юстиции. На документе присутствует автограф Павла Гаевского, должностного лица Петербургского цензурного комитета, и дата – "9 декабря 1826 года". Указанный цензор контролировал выход в свет произведений Пушкина, включая альманах "Северные цветы", где впервые было напечатано письмо Татьяны.

Как рассказал РБК Александр Калькута, возглавляющий Агентство по международным и межрегиональным связям Калининградской области, с 1830-х по 1860-е годы рукопись находилась в персональном архиве графа Сергея Уварова, а в 1876 году была передана Николаю Терехову, управляющему усадьбами Уваровых. Именно в семье Тереховых и была обнаружена реликвия: ее нашла среди старинных бумаг меценатка Мария Терехова, в настоящее время проживающая в Калининградской области.