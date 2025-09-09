В России растет интерес к классике. В лидерах Пушкин, Островский и Чехов
К таким выводам пришли аналитики книжного сервиса "Литрес"
09 сентября 2025, 16:00, ИА Амител
Книжный сервис "Литрес" проанализировал данные за январь – июль 2025 года и зафиксировал устойчивый рост интереса к произведениям русской литературы, вдохновившим создателей имиджевой кампании "ВТБ – это классика".
Что читают чаще всего
Больше всего прибавила в популярности "Пиковая дама" Александра Пушкина – число обращений к повести увеличилось на 212,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На втором месте оказалась "Бесприданница" Александра Островского (+194,26%), третью строчку занял "Вишневый сад" Антона Чехова (+132,37%).
Рост показали и другие произведения. Повесть "Му-му" Ивана Тургенева прибавила 92%, роман "Отцы и дети" – 75%. "Обломова" Ивана Гончарова стали читать чаще на 80%, а "Преступление и наказание" Федора Достоевского – почти на 69%. Интерес к пьесе "Горе от ума" Александра Грибоедова вырос на треть, а к "12 стульям" Ильфа и Петрова – на 26,9%.
Причем к классике возвращаются читатели всех возрастов.
«Классические произведения перечитывают люди всех возрастов: и школьники, и студенты, и те, кто уже давно выпустился из учебных заведений», – сказала Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний "Литрес".
И уточнила, что людям интересно освежить в памяти сюжет, чтобы понять, какой урок, заложенный автором, был актуален в прошлом и какие новые акценты можно увидеть сегодня.
Влияние культурных проектов
Эксперты связывают рост интереса к классике и с яркими культурными инициативами. Например, в 2024 году стартовала имиджевая кампания "ВТБ – это классика", где режиссеры известных фильмов интерпретируют сюжеты классиков, порой в формате альтернативных финалов. Проекты привлекают внимание к произведениям, которые многие знают еще со школьной скамьи, и побуждают перечитать оригиналы.
16:14:34 09-09-2025
когда хочется что-то перечитать, обращаюсь к семейной библиотеке
19:08:56 09-09-2025
Классика не стареет, ибо актуальна во все времена!
19:50:40 09-09-2025
Какая к черту классика? Тут, девятнадцать лет на пенсии не успеваешь переработать то, что Дума каждый день законов наворачивает.