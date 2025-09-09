В России растет интерес к классике. В лидерах Пушкин, Островский и Чехов

К таким выводам пришли аналитики книжного сервиса "Литрес"

09 сентября 2025, 16:00, ИА Амител

Кадры со съемки "Ревизора" / Фото: Алексей Тихонюк, пресс-служба ВТБ

Книжный сервис "Литрес" проанализировал данные за январь – июль 2025 года и зафиксировал устойчивый рост интереса к произведениям русской литературы, вдохновившим создателей имиджевой кампании "ВТБ – это классика".

Что читают чаще всего

Больше всего прибавила в популярности "Пиковая дама" Александра Пушкина – число обращений к повести увеличилось на 212,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На втором месте оказалась "Бесприданница" Александра Островского (+194,26%), третью строчку занял "Вишневый сад" Антона Чехова (+132,37%).

Рост показали и другие произведения. Повесть "Му-му" Ивана Тургенева прибавила 92%, роман "Отцы и дети" – 75%. "Обломова" Ивана Гончарова стали читать чаще на 80%, а "Преступление и наказание" Федора Достоевского – почти на 69%. Интерес к пьесе "Горе от ума" Александра Грибоедова вырос на треть, а к "12 стульям" Ильфа и Петрова – на 26,9%.

Причем к классике возвращаются читатели всех возрастов.

«Классические произведения перечитывают люди всех возрастов: и школьники, и студенты, и те, кто уже давно выпустился из учебных заведений», – сказала Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний "Литрес".

И уточнила, что людям интересно освежить в памяти сюжет, чтобы понять, какой урок, заложенный автором, был актуален в прошлом и какие новые акценты можно увидеть сегодня.

Влияние культурных проектов

Эксперты связывают рост интереса к классике и с яркими культурными инициативами. Например, в 2024 году стартовала имиджевая кампания "ВТБ – это классика", где режиссеры известных фильмов интерпретируют сюжеты классиков, порой в формате альтернативных финалов. Проекты привлекают внимание к произведениям, которые многие знают еще со школьной скамьи, и побуждают перечитать оригиналы.