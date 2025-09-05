Осенние ярмарки фермерских продуктов пройдут в Барнауле на выходных

Время работы ярмарок — с 10 до 14 часов

05 сентября 2025, 09:58, ИА Амител

Ярмарка / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

В Барнауле в эту субботу, 6 сентября, откроется осенний сезон ярмарок выходного дня. Как сообщили в городском комитете по развитию предпринимательства, потребительского рынка и вопросам труда, торговые площадки будут работать во всех районах города, пишет Telegram-канал "Барнаул".

Адреса площадок:

Железнодорожный район – пр. Ленина, 71;

Индустриальный район – ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);

Ленинский район – пл. Народная (пересечение ул. Георгия Исакова и ул. Попова);

Октябрьский район – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова).

Торговая точка на Красноармейском проспекте, 36, закрыта. Новая площадка разместится неподалеку, на парковке ТЦ "Майский" по адресу: проспект Красноармейский, 64. В Центральном районе традиционно ярмарка пройдет в поселке Южном на улице Чайковского, 21а.

Работать ярмарки будут с 10:00 до 14:00.

