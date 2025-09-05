Осенние ярмарки фермерских продуктов пройдут в Барнауле на выходных
Время работы ярмарок — с 10 до 14 часов
05 сентября 2025, 09:58, ИА Амител
В Барнауле в эту субботу, 6 сентября, откроется осенний сезон ярмарок выходного дня. Как сообщили в городском комитете по развитию предпринимательства, потребительского рынка и вопросам труда, торговые площадки будут работать во всех районах города, пишет Telegram-канал "Барнаул".
Адреса площадок:
- Железнодорожный район – пр. Ленина, 71;
- Индустриальный район – ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);
- Ленинский район – пл. Народная (пересечение ул. Георгия Исакова и ул. Попова);
- Октябрьский район – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова).
Торговая точка на Красноармейском проспекте, 36, закрыта. Новая площадка разместится неподалеку, на парковке ТЦ "Майский" по адресу: проспект Красноармейский, 64. В Центральном районе традиционно ярмарка пройдет в поселке Южном на улице Чайковского, 21а.
Работать ярмарки будут с 10:00 до 14:00.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае стартует пятая волна "Школы фермера" – бесплатное обучение для фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств, самозанятых и ветеранов СВО.
Достаточно одного раза в жизни сходить на эту ярмарку, чтобы понять, что не надо туда больше ходить. Как туда постоянно толпы народа набиваются, мне не понятно.
10:26:45 05-09-2025
Там реально не дешевле и плюс антисанитария. Но у народа свой стереотип. Вот и прутся на тусовку.