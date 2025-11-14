Осмотр и досмотр автомобиля: действия сотрудников Госавтоинспекции и водителей

За отказ на требования инспекторов водитель может быть арестован

14 ноября 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFJwD1r8

ДПС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Термины "осмотр" и "досмотр" звучат почти одинаково, и многие автомобилисты их путают. Однако эти понятия имеют принципиально разное значение, отличаются процессом проведения, правами и обязанностями сотрудников Госавтоинспекции и водителей. В чем именно разница между осмотром и досмотром и как водителям вести себя в ходе проверки – в материале amic.ru.

Что такое осмотр?

Осмотр автомобиля – это визуальное изучение внешнего состояния транспортного средства сотрудником Госавтоинспекции и иных уполномоченных лиц. При этом они не проникают внутрь салона, не анализируют содержимое багажника. Основная цель осмотра – проверить, насколько транспортное средство соответствует требованиям безопасности дорожного движения, а также выявить возможные нарушения ПДД.

При проведении осмотра инспектор вправе визуально оценить состояние кузова, осветительных приборов, номерных знаков, шин и других элементов автомобиля, доступных для наблюдения снаружи. Водителю не обязательно покидать автомобиль, однако сотрудник ГАИ может потребовать предъявить документы, подтверждающие право владения транспортным средством.

Обязанности сотрудника Госавтоинспекции при осмотре:

представиться водителю, назвать свою должность и звание;

объяснить причину остановки и необходимость проведения осмотра;

убедиться в наличии документов на транспортное средство и удостоверяющих личность водителя;

провести внешний осмотр автомобиля без вмешательства в конструкцию или оборудование транспорта.

Права водителя при осмотре:

получить разъяснения относительно оснований для осмотра;

оставаться внутри автомобиля при условии соблюдения требований сотрудника Госавтоинспекции;

отказаться от предоставления ключей от замка зажигания или дверей, если это не предусмотрено процедурой проверки технического состояния транспортного средства.

Что такое досмотр?

Досмотр автомобиля, напротив, представляет комплекс мероприятий, направленных на выявление запрещенных предметов, веществ или орудий преступления. При процедуре сотрудник Госавтоинспекции тщательно изучает все внутренние пространства автомобиля, включая салон, багажник, капот и даже скрытые полости транспортного средства. Данная процедура осуществляется исключительно при наличии оснований, указанных в законодательстве РФ.

Так, например, основанием для проведения досмотра могут служить подозрения о нарушении закона, признаки административного правонарушения либо сообщение о совершении преступления.

31 мая 2024 года в Барнауле на улице Малахова в районе дома № 138 наряд отдельного батальона дорожно-патрульной службы УМВД России остановил легковой автомобиль под управлением жителя села Фирсово Первомайского района. В автомобиле было обнаружено восемь упаковок с неизвестным веществом.

«Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно вызвали следственно-оперативную группу на место происшествия. В ходе досмотра транспортного средства стражи порядка изъяли свертки. Экспертиза установила, что там находился синтетический наркотик массой более 7 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело», – сообщили в управлении Госавтоинспекции Алтайского края.

Перед началом досмотра сотрудник обязан составить протокол, фиксирующий ход мероприятия, а также пригласить понятых или использовать технические средства фиксации действий сторон.

Обязанности сотрудника Госавтоинспекции при досмотре:

предъявить служебное удостоверение и разъяснить основания для проведения досмотра;

составить письменный акт или протокол досмотра, включив описание выявленных обстоятельств и результатов исследования;

обеспечить присутствие двух понятых либо использование видеозаписи хода мероприятия;

запретить владельцу вмешательство в процесс досмотра до завершения процедуры.

Права водителя при досмотре:

ознакомиться с документом, обосновывающим проведение досмотра;

участвовать в составлении протокола или акта досмотра, делая необходимые пояснения и замечания;

обратиться к сотрудникам правоохранительных органов с жалобой в случае нарушения своих прав или неправомерных действий должностных лиц.

Кстати, за отказ от досмотра водителя могут оштрафовать на 2–4 тыс. рублей, арестовать на срок до 15 суток или назначить обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

Социальная реклама