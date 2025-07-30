Сеем сою. Как на Алтае развивают выращивание высокодоходной культуры

Новые сорта представят на выставках "День сибирского поля" и "День сибирской сои"

Соя в хозяйстве "Гея" / Фото: Татьяна Кутилина

Соя – одна из самых перспективных культур для аграрного выращивания в Алтайском крае, говорят эксперты. Это не только источник растительного белка для кормов, но и важнейший компонент в продовольственной безопасности и сельскохозяйственном производстве. В последние годы соя и продукты из нее широко востребованы как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Хотя некоторые фермеры все еще сторонятся этой культуры. Но если подобрать сорта и удобрения к конкретной климатической зоне, то соевые поля могут принести очень хороший доход. Об этом накануне важнейшего для аграрного Алтая агрофорума "День поля" amic.ru рассказали в хозяйстве "Гея". Это один из крупнейших в Сибири элитных семеноводческих центров, работающих под брендом "Культура семян", возглавляет его известный фермер, заслуженный работник сельского хозяйства Александр Филиппович Кутилин.

Перспективная культура

Алтайские аграрии все активнее включают сою в структуру посевных площадей и собирают все больше урожая. В 2024 году в регионе намолотили 449 тыс. тонн этой культуры, это шестое место в стране по объему урожая. Для сравнения: в 2017 году в крае собрали 98 тыс. тонн. А все потому, что спрос на этот вид бобовых растет. Если раньше Россия завозила большие объемы сырья, то теперь все активнее выращивает свое.

"Соя – универсальный продукт благодаря широкому спектру применения в различных отраслях. Она используется в пищевой промышленности, животноводстве. Благодаря высокому содержанию белка, витаминов и минералов, а также своей универсальности, соя остается одной из самых востребованных сельскохозяйственных культур в мире", – пояснили в хозяйстве.

А еще это культура маржинальная, но есть некоторые особенности выращивания. Одна из них – правильно подобранные сорта

"Современная сибирская селекция позволяет успешно выращивать сою в разных климатических зонах Сибири, вплоть до 56-й широты. Если грамотно подобрать сорт, удобрения и технологию, то работа с этой культурой становится рентабельной", – подчеркнули эксперты бренда "Культуры семян".

И в сое они разбираются превосходно – предприятие не только выращивает (кстати, Александр Кутилин – один из соавторов некоторых сортов), но и проводит испытания, а также предоставляет аграриям всестороннюю поддержку в выращивании и обработке этой культуры.

Александр Кутилин / Фото: altairegion22.ru

Тестирование различных культур проводят на сортоиспытательных полигонах. Таких здесь два: один – для разных культур (99 сортов злаков, 88 масличных и бобовых культур), второй – именно для сои. Это позволяет не только выбрать лучшие сорта, но и подобрать технологию возделывания.

"Мы предлагаем 76 вариантов посева с различными вариантами питания, защиты и сортов от 35 компаний. Это большая и кропотливая работа", – добавляют специалисты.

Предприятие предоставляет аграриям готовые решения не только по выбору сортов, но и по защите растений и оптимизации агротехники. Семена от "Культуры семян" востребованы от Крыма до Иркутска.

Соя в хозяйстве "Гея" / Фото: Татьяна Кутилина

Со "Дня поля" на "День сои"

Обсуждать технологию возделывания сои, а также и других культур, эксперты со всей Сибири будут на "Дне сибирского поля" 30 июля 2025 года. А именно на мероприятии "Час консультаций по сое" с 15:00 до 16:00. Семеноводческое хозяйство представит новые сорта сои, расскажет о передовых методах защиты и удобрений для данной культуры.

Все возрастающая популярность сои стала причиной проведения в регионе еще одного значимого аграрного мероприятия – это "День сибирской сои". Он состоится 12 августа 2025 года в селе Марушка Целинного района. Именно здесь находятся полигоны "Культуры семян". Эксперты компании продемонстрируют результаты испытаний соевых сортов, а также проведут мастер-классы и лекции о современных технологиях выращивания. Особое внимание уделят защите сои от вредителей и заболеваний, а также оптимизации условий ее выращивания в различных климатических зонах.

"Всем гостям соевого агрополигона мы даем возможность своими глазами увидеть сорта сои в реальном времени, убедиться, как то или иное удобрение воздействует на тот или иной сорт. Не придется испытывать все это на себе, тратить невосполнимый временной ресурс – мы предлагаем уже готовые решения", – уточнили в компании.

